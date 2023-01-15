"Я просто виконував накази" не виправдає воєнних злочинців, – Резніков про удар по Дніпру

Росіяни вкотре довели, що у них немає ні каплі людяності та поваги. У суботу, 14 січня, вони запустили ракету Х-22 прямо у багатоповерхівку у Дніпрі.

Це спричинило смерть понад 20 людей, серед яких – 15-річна дівчина. У результаті влучання зруйновано під'їзд будинку, ще понад 70 людей отримали поранення.

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Як відреагував Резніков

Міністр оборони України прокоментував терористичний удар по Дніпру. Він заявив, що окупанти вкотре порушили один з основних принципів гуманітарного права.

Резніков наголосив, що усі винні будуть неодмінно покарані. Росія відповість за всі свої злочини проти українського народу.

"Я просто виконував наказ" не виправдає вас, військові злочинці. Доведено Нюрнбергом,

– зазначив міністр.

Удар по будинку у Дніпрі: останні новини

14 січня Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі. Кремль запустив ту ж ракету, якою декілька місяців тому бив по торговому центру в Кременчуку. Відомо, що Х-22 має бойову частину – 950 кілограмів та може оснащуватись ядерною боєголовкою. Наразі Україна не може її збити.

Після атаки по Дніпру радник Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що нібито цю російську ракету "збила" наша ППО. Мовляв, "ракета вибухнула, коли впала".

На небезпечну репліку, озвучену Арестовичем, відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Він не особливо добирав слова, коментуючи сказане позаштатним радником ОП.

"Я з першого дня війни казав, що Арестович – самозакохана скотина та помийний рот. Але в ОП на нього явно хтось робить ставку", – заявив Філатов і невдовзі змушений був перепросити за ці слова.

Усе, що відомо про терористичний удар по житловому будинку у Дніпрі, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Нюрнберзький процес – міжнародний судовий процес, який проводився альянтами проти представників Третього Рейху за підготовку та здійснення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни.