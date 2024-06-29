Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість зниклих безвісти зросла

Ввечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку у Дніпрі. Через удар ворога 5 людей вважаються зниклими.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Дивіться також Удар частково зруйнував багатоповерхівку, є жертва: усе, що відомо про атаку по Дніпру

Скільки є зниклих безвісти внаслідок ракетного удару по Дніпру

Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки.

За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей,

– написав він.

Додамо, що близько 8 ранку у пресслужбі ДСНС повідомили, що тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ворожим ракетним ударом багатоповерхівці.

Там зазначили, що станом на ранок 29 червня загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них – 1 дитина. Також врятовано 2 людей.

Рятувальники розповіли, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Крім цього, пошкоджено 11 автівок.

В ДСНС повідомили, що ліквідовано пожежу на площі 150 квадратних метрів. Також вивезли 190 тонн будівельного сміття.

Там додали, що до проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Наслідки удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі / Фото ДСНС України