Її досі трусить: дівчина опинилися за декілька метрів від обваленої частини будинку в Дніпрі

Ввечері 28 червня Росія вдарила ракетами по Дніпру. Відомо, що внаслідок влучання в 9-поверхівки зруйновано декілька поверхів.

Дівчинка Аліса, яка мешкала в домі, поділилась своєю реакцією на вибух. Відео опублікував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Реакція дівчинки з Дніпра, чий дім знищили війська Росії

Єдине, що пам'ятає Аліса – крики "Чи є хтось живий?",

– написав Лисак.

Дівчина була у коридорі власної квартири, коли за декілька метрів від неї обвалилася частина будинку.

"Її досі трусить й єдине, що вона усвідомлює, – до своєї кімнати їй не повернутися", – додав він.

Очільник Дніпропетровської ОВА зазначив, що "жах, на який терористи прирікають наших людей, просто так не зійде з рук".

Як реагувала Аліса на вибух: дивіться відео

Нагадаємо, 28 червня о 18:21 Повітряні сили попереджали про загрозу для Дніпра. Так, згодом у місті пролунали вибухи. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив про пошкодження 9-поверхівки.

Журналісти Суспільного зазначали, що у житловому будинку зруйновано 4 поверхи, п'ятий зазнав пошкоджень. На жаль, є постраждалі та загиблі. Так, станом на 21:00 28 червня кількість травмованих у Дніпрі зросла до 9. Загинула 1 людина, ще одна врятована.