На місці удару у Дніпрі виявили рештки людини: у родичів зниклих безвісти взяли зразки ДНК

Пізно ввечері 28 червня на місці ракетного удару Росії у Дніпрі виявили рештки однієї людини. У родичів зниклих безвісти уже відібрали зразки для проведення ДНК-експертиз.

Так, криміналісти вже відібрали матеріали. Наразі зниклими безвісти вважаються дві жінки.

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На місці удару у Дніпрі знайшли рештки людини

Виявлені рештки однієї людини, її особа встановлюється. Також зниклими безвісти вважаються дві жінки,

– повідомили в поліції о 22:35.

Додали, що у родичів зниклих безвісти відібрані ДНК-матеріали.

Також у поліції розповіли, що постраждали та потребували медичної допомоги ще 8 людей, зокрема, шестимісячна дитина, а також вагітна жінка. Уже зареєстровано понад 20 заяв про пошкодження майна. Розбір завалів зруйнованого будинку триває.

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У родичів зниклих безвісти відібрали ДНК-матеріали: дивіться відео

Поліцейські проводять всі необхідні заходи на місці ракетної атаки для документування злочину російської армії проти мирних людей. Правоохоронці оглядають об'єкти й документують пошкодження транспортних засобів, квартир, інших приміщень.

️Постраждалі громадяни можуть звернутись до поліцейського пункту прийому заяв та повідомлень, що розгорнули поряд з місцем російського злочину.

Важливо! У МВС повідомили, що станом на 21:00 кількість травмованих у Дніпрі зросла до 9. Також відомо про жертву.