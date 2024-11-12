"Кілька секунд, вибух, падає все": поліція показала перші хвилини удару росіян по Кривому Рогу

Російська армія 11 листопада обстріляла багатоповерхівку у Кривому Розі, внаслідок чого були жертви та постраждали, серед яких діти. Поліцейські показали кадри перших хвилин після російської атаки по цьому будинку.

Саме тоді загинула мама та три її дитини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Якими були перші хвилини після російської атаки по Кривому Рогу

Білошицький написав, що 11 листопада, близько 11 години, Кривий Ріг сколихнула ворожа ракетна атака. Внаслідок обстрілу було потрощено п'ятиповерхівку в Металургійному районі.

Патрульні разом із рятувальниками допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводили їх у безпечне місце,

– зазначив правоохоронець.

Він також опублікував кадри, на яких показав, як саме поліцейські та рятувальники допомагали людям вибиратися з будинку, в який влучила Росія.

Перші хвилини після ракетного удару по будинку у Кривому Розі / Відео з фейсбуку патрульної поліції України

Станом на зараз, за словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції, пошуково-рятувальна операція на місці влучання завершена.

"14 громадян зазнали травми різного ступеня тяжкості. Четверо людей, серед них матір та троє дітей – 10 років, 2,8 року та двомісячне немовля, на жаль, цинічно вбиті", – підкреслив поліцейський.

Він також висловив співчуття родинам загиблих і побажав травмованим більше сил, щоб одужати.

До слова, тіла трьох дітей з будинку у Кривому Розі вдалося деблокувати лише 12 листопада. Їхню маму витягнули з-під завалів увечері 11 листопада.