Трагедія, що назавжди залишиться у пам'яті, – Садовий у роковини удару по будинку у Львові

Російська армія 6 липня 2023 року обстріляла будинок на вулиці Стрийській у Львові. Від цієї трагедії минуло вже 2 роки, проте вона назавжди залишиться в памʼяті міста та його жителів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис мера Львова Андрія Садового у його телеграм-каналі.

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Андрій Садовий зазначив, що 6 липня 2025 року минає два роки від дня страшного обстрілу на Стрийській, який забрав життя десяти львів'ян. Цього дня там відкрили меморіальну таблицю, щоб кожен, хто проходитиме повз відновлений будинок, пам'ятав про ціну свободи українців і про тих, кого вже не повернути.

Життя триває: будинки, які постраждали від удару, вже відбудовано, у дворику облаштовано затишний простір для відпочинку. Мешканці розповідають, що після пережитої біди стали ближчими одне до одного. Щовечора вони збираються у дворі, спілкуються, підтримують сусідів, – розповів міський голова Львова.

Він також наголосив, що зараз завершується відновлення фасадів будинку, люди отримали кошти на ремонти квартир, дехто вже навіть повернувся додому.

Який вигляд має відновлений будинок у Львові через 2 роки після російського обстрілу / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового

"Це місце нагадує нам, як важливо бути разом і берегти пам'ять про тих, кого забрала війна. Бо саме пам'ять і є основою нашої сили", – резюмував Андрій Садовий.

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