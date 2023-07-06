Вийшли з квартири буквально за секунду до: у Львові врятувалася сім'я з маленьким сином
У Львові під час ракетної атаки ворога 6 липня дивом вдалось врятуватися журналістському подружжю. Пара разом з малолітнім сином встигли вийти в укриття за кілька хвилин до влучання ракети в будинок.
Квартира, у якій вони мешкали, була розташована на верхньому поверсі будинку. Вона повністю зруйнована. Авто, яке було припарковане поруч з будинком, теж знищено.
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До Львова евакуювались з Києва
Павло Вуєць – політичний оглядач видання "Главком" та його дружина – Наталія Сокирчук, яка раніше також працювала кореспонденткою, проживали у Києві до початку повномасштабного вторгнення. Та 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова.
Тут подружжя разом із сином орендувало квартиру. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти.
Сім'я втратила все: як допомогти
Допомогти родині фінансово можна за реквізитами:
- 4441 1144 2531 0941 – Вуєць Павло Євгенович
- 4441 1144 4461 3747 – Сокирчук Наталія Володимирівна
Руйнувань зазнала популярна кав'ярня
До слова, унаслідок удару пошкоджено приміщення популярної львівської кав'ярні Kredens Cafe на вулиці Стрийській. Заклад тимчасово не працюватиме. Про це повідомили власники кав'ярні у соцмережах.
Вони опублікували фото і відео пошкоджень, яких зазнав заклад. Зокрема у ньому вилетіли всі панорамні вікна та пошкоджені віконні конструкції, руйнувань також зазнали меблі.
Вчора ми проробляли сезонні новинки в меню на Стрийській. Фотографували вино тут за вікном. Пили смачну каву. Вночі Росія все зіпсувала. Проте будинки за нашим вікном постраждали ще більше. Співчуваємо всім постраждалим і хто втратив рідних. Бережіть себе! Слава Україні,
– ідеться у повідомленні.
Атака на Львів: що відомо станом на зараз
- Внаслідок ракетного удару по Львову в ніч проти 6 липня загинули четверо людей. У місті оголосили дводенну жалобу.
- Наймолодшій жертві – було лише 21. Найстаршій загиблій – 95, жінка пережила Другу світову війну.
- Відомо, що під час атаки загинула рідна сестра та мама родини журналіста "Варта 1".
- Врятовано 7 людей, отримали поранення 37, евакуйовано – 64 особи.
- Пошкоджені десятки будинків та автомобілів. В Львівській ОВА наголосили, що таких масштабів руйнувань не було у місті від початку війни – вибито десятки тисяч вибитих вікон і дверей.