Вийшли з квартири буквально за секунду до: у Львові врятувалася сім'я з маленьким сином

6 липня 2023, 13:31
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У Львові під час ракетної атаки ворога 6 липня дивом вдалось врятуватися журналістському подружжю. Пара разом з малолітнім сином встигли вийти в укриття за кілька хвилин до влучання ракети в будинок.

Квартира, у якій вони мешкали, була розташована на верхньому поверсі будинку. Вона повністю зруйнована. Авто, яке було припарковане поруч з будинком, теж знищено.

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До Львова евакуювались з Києва 

Павло Вуєць – політичний оглядач видання "Главком" та його дружина – Наталія Сокирчук, яка раніше також працювала кореспонденткою, проживали у Києві до початку повномасштабного вторгнення. Та 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова.

Тут подружжя разом із сином орендувало квартиру. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти.

Сім'я втратила все: як допомогти 

Допомогти родині фінансово можна за реквізитами:

  • 4441 1144 2531 0941 – Вуєць Павло Євгенович
  • 4441 1144 4461 3747 – Сокирчук Наталія Володимирівна

Руйнувань зазнала популярна кав'ярня

До слова, унаслідок удару пошкоджено приміщення популярної львівської кав'ярні Kredens Cafe на вулиці Стрийській. Заклад тимчасово не працюватиме. Про це повідомили власники кав'ярні у соцмережах.

Вони опублікували фото і відео пошкоджень, яких зазнав заклад. Зокрема у ньому вилетіли всі панорамні вікна та пошкоджені віконні конструкції, руйнувань також зазнали меблі.

Вчора ми проробляли сезонні новинки в меню на Стрийській. Фотографували вино тут за вікном. Пили смачну каву. Вночі Росія все зіпсувала. Проте будинки за нашим вікном постраждали ще більше. Співчуваємо всім постраждалим і хто втратив рідних. Бережіть себе! Слава Україні,
– ідеться у повідомленні.

Атака на Львів: що відомо станом на зараз

  • Внаслідок ракетного удару по Львову в ніч проти 6 липня загинули четверо людей. У місті оголосили дводенну жалобу.
  • Наймолодшій жертві – було лише 21. Найстаршій загиблій – 95, жінка пережила Другу світову війну.
  • Відомо, що під час атаки загинула рідна сестра та мама родини журналіста "Варта 1".
  • Врятовано 7 людей, отримали поранення 37, евакуйовано – 64 особи. 
  • Пошкоджені десятки будинків та автомобілів. В Львівській ОВА наголосили, що таких масштабів руйнувань не було у місті від початку війни – вибито десятки тисяч вибитих вікон і дверей.
Автор: Анастасія Лукашевська