6 людей досі у лікарні: у якому стані постраждалі від ракетного удару по будинку у Львові

Унаслідок російського удару по будинку у Львові постраждало щонайменше 48 осіб. Станом на 12:00 7 липня 6 поранених досі перебувають у лікарнях.

Наразі пошуково-рятувальна операція у Львові завершена. Загалом від ворожої ракети загинуло 10 людей.

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У лікарнях залишається 6 людей

У пресслужбі ЛМР повідомили, що на лікуванні перебувають 6 постраждалих від удару. Вони мають осколкові поранення, різні ушкодження обличчя та кінцівок, а їх стан – середньої важкості.

У лікарні святого Пантелеймона на лікуванні перебуває четверо пацієнтів – жінка та троє чоловіків. За словами завідувача приймального відділення Сергія Іщука, вони отримали поранення від уламків скла чи інших важких предметів, які могли падати й вдарити.

У лікарні святого Луки медики продовжують лікувати двох пацієнток. За прогнозами медиків, стаціонарне лікування триватиме ще декілька днів.

Госпіталізовані мають травми кінцівок, тулуба, різані рани. Їх стан задовільний, вони одужують,

– зазначає Василь Трунквальтер, директор лікарні святого Луки.

Наймолодшому пацієнту – 20 років, найстаршій – 74 роки. Як довго триватиме лікування постраждалих – у лікарнях не беруться прогнозувати.

В ОВА оприлюднили список загиблих

Голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував список з іменами та віком людей, які загинули унаслідок ворожого ракетного обстрілу. Серед них 8 жінок та 2 чоловіків:

Анастасія, 32 роки,

Мирослава, 60 років,

Михайло, 35 років,

Ірина, 63 роки,

Ольга, 66 років,

Світлана, 71 рік,

Ольга, 68 років,

Валерій, 67 років,

Інна, 55 років,

Ольга, 56 років.

"Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою", – висловили співчуття загиблим в ОВА.