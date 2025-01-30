Влучання "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: загинули батьки музикантки Ніки Зенової

Вночі 30 січня Росія атакувала ударними безпілотниками Суми. Зокрема, "Шахед" влучив у багатоповерховий будинок.

Унаслідок ворожого удару загинули 3 подружжя, серед них – Світлана Левицька (Зенова) і Олександр Левицький, батьки музикантки Ніки Зенової. Про це вона повідомила у Facebook, передає 24 Канал.

Дивіться також "Люди зависли над бетонними плитами": у ДСНС розповіли про рятувальну операцію в Сумах

Що відомо про жертв атаки

Талановита музикантка, моя дорога подруга сьогодні втратила рідних і житло. Це дім батьків Ніки в Сумах, в який влучив "Шахед" сьогодні вночі. Рідні загинули, від житла залишилась діра,

– написала Марина Бродовська, подруга Ніки.

Російський "Шахед" пошкодив вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другий поверхи, зруйнувавши 9 квартир і 12 балконів.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершено, розбір завалів тривав 19 годин. Відомо про 9 загиблих, ще 13 осіб поранено, зокрема 8-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Рятувальники евакуювати 118 людей.