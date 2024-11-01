Удар по будинку в Сумах: одна людина у важкому стані, також поранено вагітну

Окупанти вкотре вгатили по Сумах увечері 1 листопада. Під час атаки "Шахед" влучив у багатоповерхівку.

Будинок сильно зруйнований, там немає газу, а людей евакуюють. 24 Канал збирає деталі щодо постраждалих сумчан.

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Скільки людей постраждало в Сумах і в якому вони стані

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, усіх ушпиталили. Одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості (серед них вагітна),

– повідомили в Сумській міській раді близько дев'ятої вечора.

Досить швидко там поінформували, що кількість постраждалих зросла до семи. Шестеро поміщені до стаціонару, одна людина лікуватиметься амбулаторно.

Воєнкори "Кордон.Медіа" бачили людей з численними порізами від битого скла.

Ситуація на місці події: дивіться відео

Також журналісти зафільмували, як рятувальники та волонтери Червоного Хреста евакуюють літню жінку з горішнього поверху будинку, куди влучив "Шахед".

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Також була інформація, що після удару зникла жінка – на щастя, її знайшли.

Водночас на Суми знову полетів "Шахед" – про це о 21:40 повідомили ПС.

Інформація для людей, чиє майно було пошкоджено в Сумах 1 листопада

Постраждалих, які не мають де ночувати, готові прийняти у ДПТНЗ "Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг". Дзвоніть комендантові гуртожитку за номером (050)5771394.

2 листопада з дев'ятої ранку працюватиме штаб з ліквідації наслідків влучання "Шахеду" в багатоповерхівку.

Власникам пошкоджених квартир слід прийти у школу №22 з паспортом, ідентифікаційним номером і документами, що засвідчують право власності на будинок, також узяти технічний паспорт. Вони мають звернутися на лінію "102" для фіксації пошкоджень.

З дев'ятої ранку біля пошкодженого будинку видаватимуть будматеріали, а з десятої у приміщенні школи №22 відбудеться зустріч з мешканцями.