Побачила, що вікон немає, – врятована у Запоріжжі дівчина розповіла про перебування під завалами
З-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі врятували Катерину. Вона поділилась спогадами і розповіла, що відбувалося у той момент.
Катерина детально розповіла про перебування під завалами. Жінка не розуміла, як рятувальники зможуть її дістати з-під завалів.
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Врятована дівчина розповіла про перебування під завалами у Запоріжжі
У момент ракетного удару Катерина спала, але прокинулась, побачила спалах і що немає вікон. Вона змогла перейти у коридор, де перебувала, поки її не дістали рятувальники. Тоді ж працівники ДСНС запитували у дівчині, де вона сидить, що бачить перед собою та в якій кімнаті до цього була.
Вони почали рити завали та світили на мене. Потім запропонували взяти мене на руки, щоб винести. Але я йшла нормально і сама спустилася,
– розповіла Катерина.
За словами дівчини, увесь цей час рятувальники тримали її під руки та підтримували.
"Я не уявляла, як взагалі до мене зможуть дістатися і допомогти мені", – зазначила мешканка зруйнованого будинку.
Катерина розповіла про порятунок: дивіться відео
Ракетний удар по будинку у Запоріжжі: що відомо
- 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог поцілив у багатоповерховий будинок. Росіяни завдали удару ракетами С-300.
- Ворожа ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього частина будівлі завалилася.
- Станом на 8 березня кількість жертв зросла до 13 осіб.
- Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що пошуково-рятувальні роботи у будинку завершилися. Кількість жертв становить 13 осіб, серед яких маленька дитина. Відомо, що їй було лише 8 місяців. Ще п'ятеро осіб вважаються зниклими безвісти.