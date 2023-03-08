Побачила, що вікон немає, – врятована у Запоріжжі дівчина розповіла про перебування під завалами

З-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі врятували Катерину. Вона поділилась спогадами і розповіла, що відбувалося у той момент.

Катерина детально розповіла про перебування під завалами. Жінка не розуміла, як рятувальники зможуть її дістати з-під завалів.

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Врятована дівчина розповіла про перебування під завалами у Запоріжжі

У момент ракетного удару Катерина спала, але прокинулась, побачила спалах і що немає вікон. Вона змогла перейти у коридор, де перебувала, поки її не дістали рятувальники. Тоді ж працівники ДСНС запитували у дівчині, де вона сидить, що бачить перед собою та в якій кімнаті до цього була.

Вони почали рити завали та світили на мене. Потім запропонували взяти мене на руки, щоб винести. Але я йшла нормально і сама спустилася,

– розповіла Катерина.

За словами дівчини, увесь цей час рятувальники тримали її під руки та підтримували.

"Я не уявляла, як взагалі до мене зможуть дістатися і допомогти мені", – зазначила мешканка зруйнованого будинку.

Катерина розповіла про порятунок: дивіться відео

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