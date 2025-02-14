У Путіна цинічно прокоментували російський удар по Чорнобильській АЕС

Уночі 14 лютого Росія завдала удару по укриттю на Чорнобильській АЕС. У Кремлі заперечують, що мають стосунок до цього.

Окупанти поцілили дроном по укриттю на ЧАЕС. За словами президента Зеленського, безпілотник мав фугасну частину. Пошкодження внаслідок атаки суттєві, передає 24 Канал.

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Що сказали у Путіна

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав твердження про удар по Чорнобильській АЕС "провокацією" та "підтасовуванням".

За словами прессекретаря Путіна, "не може бути й мови, щоб завдавалися якихось ударів по об'єктах ядерної інфраструктури". Він запевнив, що російські військові подібного не роблять.

Зверніть увагу! Росія неодноразово влаштовувала провокацію за окупованій Запорізькій АЕС. Крім того, саме вона стоїть за підривом Каховської ГЕС, яка спричинила справжню екологічну катастрофу