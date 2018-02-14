Було влучання в укриття над 4-м енергоблоком, виникла пожежа: головне про удар Росії по ЧАЕС

Російська армія в ніч на 14 лютого атакувала ударним дроном саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Там виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Наразі на об'єкті підвищення радіаційного фона – не зафіксовано. Що відомо про удар Росії по ЧАЕС 14 лютого, реакцію МАГАТЕ та світу – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Де розташований саркофаг зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС: дивіться на карті

Що відомо про російський удар дроном по ЧАЕС