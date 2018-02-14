Було влучання в укриття над 4-м енергоблоком, виникла пожежа: головне про удар Росії по ЧАЕС
Російська армія в ніч на 14 лютого атакувала ударним дроном саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Там виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.
Наразі на об'єкті підвищення радіаційного фона – не зафіксовано. Що відомо про удар Росії по ЧАЕС 14 лютого, реакцію МАГАТЕ та світу – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Де розташований саркофаг зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС: дивіться на карті
Що відомо про російський удар дроном по ЧАЕС
Андрій Єрмак написав, що США багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС. А будівництво об'єкта завершили, коли президентом США був Дональд Трамп. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що сьогодні вночі Росія, без урахування розуму чи гуманності, вразила місце, створене для захисту світу від радіації Чорнобиля. Це не просто війна – це чисте божевілля і терор, Андрій Єрмак розповів, що на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка має розпочатися 14 лютого, українська сторона дасть багато інформації американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, а також про те, як окупанти запускають постійно дрони через Чорнобильську зону. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон, У ДСНС зазначили, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень, Рятувальники зазначили, що моніторинг триває, а ситуація лишається під контролем. У МАГАТЕ написали, що в ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на території Чорнобильської АЕС почула вибух із Нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки зруйнованого реактора № 4. Там виникла пожежа, російський дрон врізався у дах саркофага. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що цей інцидент і нещодавнє зростання військової активності навколо Запорізької АЕС "підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки". Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності, Володимир Зеленський розповів, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові, За словами українського лідера, укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. "На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", – зазначив глава держави.
Єрмак написав, що США інвестували гроші в саркофаг над блоком ЧАЕС
У МЗС відреагували на удар Росії по ЧАЕС
– мовиться у дописі.
У ДСНС показали фото залишків дрона, який пробив укриття на Чорнобильській АЕС
Єрмак сказав, що у Мюнхені "всі злі" через російську атаку по ЧАЕС
– написав глава ОП.
Фото наслідків ворожої атаки по саркофагу на території ЧАЕС
У ДСНС розповіли, яка ситуація з радіаційним фоном на ЧАЕС
– написали у службі.
У МАГАТЕ підтвердили, що чули вибух під час атаки
– сказав він.
Зеленський показав відео із влучанням Росії по території ЧАЕС
Зеленський розповів, що росіяни атакували саркофаг над 4-м енергоблоком ЧАЕС
– написав президент.
Андрій Єрмак написав, що США багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС. А будівництво об'єкта завершили, коли президентом США був Дональд Трамп.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що сьогодні вночі Росія, без урахування розуму чи гуманності, вразила місце, створене для захисту світу від радіації Чорнобиля.
Це не просто війна – це чисте божевілля і терор,
Андрій Єрмак розповів, що на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка має розпочатися 14 лютого, українська сторона дасть багато інформації американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, а також про те, як окупанти запускають постійно дрони через Чорнобильську зону.
Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон,
У ДСНС зазначили, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень,
Рятувальники зазначили, що моніторинг триває, а ситуація лишається під контролем.
У МАГАТЕ написали, що в ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на території Чорнобильської АЕС почула вибух із Нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки зруйнованого реактора № 4. Там виникла пожежа, російський дрон врізався у дах саркофага.
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що цей інцидент і нещодавнє зростання військової активності навколо Запорізької АЕС "підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки".
Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності,
Володимир Зеленський розповів, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції.
Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові,
За словами українського лідера, укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили.
"На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", – зазначив глава держави.