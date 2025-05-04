Перші кадри після удару по Черкасах: поліція евакуювала людей під звуки "Шахедів"

Росіяни вдарили "Шахедами" по Черкасах у ніч проти 4 травня. В місті лунало багато вибухів і є руйнування. Поліцейські приїхали, щоб урятувати людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олексія Білошицького.

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Як патрульні евакуювали черкасців з пошкоджених будинків

ЗМІ писали про щонайменше 7 вибухів у Черкасах 4 травня.

Цієї ночі місто атакували ворожі ударні дрони. На щастя, обійшлося без загиблих. На місце події одними з перших прибули наші екіпажі, щоб допомогти. Спільно з усіма екстреними службами евакуювали містян із понівечених помешкань та перекрили рух, аби забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки,

– написав Білошицький.

Він подякував усім службам, які злагоджено працюють пліч-о-пліч. І закликав цивільних не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У відео, оприлюдненому поліцією, добре чути, як після удару знову летить "Шахед".

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Зранку в ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу було зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті.

"Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотириповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. Загалом постраждала 1 людина", – розповіли у відомстві.

Після атаки на Черкаси ворог спрямував "Шахеди" на Київ. Пошкоджено відомий ТРЦ в Оболонському районі, багатоповерхівку і не тільки.