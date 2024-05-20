22-річна поранена під час удару Росії по Черкаській Лозовій втратила коханого і вагітну подругу

Російські окупанти 19 травня цинічно вдарили по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова на Харківщині, коли там відпочивала 22-річна Анастасія. Дівчина була з коханим та друзями.

Анастасія пригадала, що їх запросили на день народження друзі. У момент влучання "Іскандера" вони просто сиділи.

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22-річна постраждала втратила коханого та вагітну подругу

Анастасія розповіла, що далі вона нічого не чула та не бачила. Коли відкрила очі, то вже нікого не було, всі в крові лежали, а її нога "наче окремо теліпалась".

Було два влучання, я чудом лишилася жива, бо всі загинули навколо мене, в п'яти метрах. Лікареві, який прийшов накласти мені джгут на ногу, у друге влучання відірвало руку. Моє волосся зберегло всі уламки від ракети, повний стаканчик маю на пам'ять,

– розповіла дівчина.

Вона родом з Вінниччини, проте на Харківщину переїхала ще до початку повномасштабного вторгнення. Зустріла там 24-річного нареченого Івана, життя якого забрав ворожий удар. Загинула також її вагітна подруга, чоловік загиблої – у реанімації у важкому стані. Росія вбила також ще одного їхнього друга.

"Просто в один день зламали життя – забрали кохану людину на той світ, друзів, здоров'я – все на світі. Але ми ніколи не доб'ємося справедливості. Цим нелюдям тільки Бог суддя. Я сюди переїхала ще до війни, зустріла тут нареченого, в нас все було прекрасно. І його просто забрали, вбили", – розповіла Анастасія.

У дівчини важкі травми – відкритий перелом ноги, рвані рани, всередині немає частини кістки, забої по всьому тілу та контузія.



У 22-річної Анастасії важкі поранення

Коротко про трагічну атаку по Черкаській Лозовій