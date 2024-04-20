Завжди мріяла працювати у поліції: на Чернігівщині попрощалися з лейтенанткою Аліною Миколаєць

На Чернігівщині попрощалися з 25-річною поліцейською Аліною Миколаєць, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Чернігову. В останню путь лейтенантку провели сотні містян та правоохоронців.

Загалом, ракетні удари по Чернігову 17 квітня обірвали життя 18 людей, ще 78 – отримали поранення. Російські військові цинічно били зранку по центру міста, атакуючи цивільну інфраструктуру.

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Поліцейську Аліну Миколаєць поховали на Чернігівщині

У місті Носівка Чернігівської області 19 квітня провели в останню путь лейтенантку поліції Аліну Миколаєць. Вона загинула 17 квітня, коли ворог тричі вдарив по місту ракетами.

Дівчину було лише 25 років. Вона служила у Чернігівському райуправлінні поліції. Як розповів начальник відділу, в якому працювала Аліна, поліцейська захворіла й повідомила, що звернеться до лікаря. 17 квітня вона саме їхала до лікарні й опинилася на місці влучання ракети.

Перед тим вона повідомила, що погано себе почуває, буде звертатись до лікаря. Ну і на жаль, вона опинилась на місці влучання ракети, біля епіцентру і зазнала ушкоджень несумісних з життям,

– розповів начальник Аліни Олексій Зотов.

Він також розповів, що до лав поліції Аліна Миколаєць долучилася у червні 2023 року. Зотов додав, що поліцейська народилася та навчалася у Носівці, а вищу освіту здобула у Національному авіаційному університеті у Києві. Начальник відділу розповів, що Аліна дуже хотіла працювати у поліції, а також знала кілька іноземних мов.

Мати Аліни Оксана розповіла, що донька завжди мріяла працювати у поліції. Ще в дитинстві вона хотіла присвятити службі усе своє життя.

Вона дуже хотіла, вона дуже мріяла, вона своє життя хотіла присвятити цій справі. Це була її мрія, вона хотіла, вона хотіла бути на захисті всіх людей, вона пишалася дуже і званням і самій, що вона в поліції працює,

– поділилася мама поліцейської.

Однокласники та друзі Аліни Миколаєць були шоковані звісткою про її смерть. Вони пригадують її як щиру та добру людину, вона завжди допомагала близьким, могла вислухати та підтримати друзів.

Попрощатися з Аліною прийшли сотні жителів Носівки, а також її колеги. Поховали молоду лейтенантку на місцевому кладовищі у рідному місті.

Як прощалися з поліцейською на Чернігівщині: дивіться відео

Уламок ракети поранив поліцейську у голову

Близька подруга та колега Аліни Дарія Карета в коментарі "УП.Життя" розповіла деталі про трагедію 17 квітня. Вона пригадала, що за день до обстрілу дівчина попросила лікарняний, а зранку – разом з хлопцем їхала до лікарні.

Під час обстрілу вони були в машині. Коли впала перша ракета – її хлопець натиснув на газ, щоб виїхати на трасу. А потім пролунав другий вибух – їх віднесло в кущі,

– поділилася подруга.

Уламок російської ракети, як розповів хлопець Аліни, пробив дах автомобіля й влучив у голову дівчини. Поліцейську намагалися врятувати лікарі, які робили все можливе. Однак серце дівчини зупинилося й від отриманих травм вона померла у лікарні.

Хлопець Аліни, який також був в автомобілі під час ракетного удару, отримав незначні поранення – його життю нічого не загрожує. В автівці також була собака поліцейської – Бакс. Після удару він був дуже наляканий і втік. Рідні шукали його 2 дні й змогли відшукати домашнього улюбленця Аліни у ветклініці.