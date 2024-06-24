Росія вдарила "Шахедом" по Чернігівському району

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Зокрема, ворог вдарив "Шахедом" по Чернігівському району.

Зауважимо, що сьогодні, 24 червня, ворог також завдав ракетного удару по Одесі. Російські війська поцілили в цивільну інфраструктуру міста.

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Що відомо про атаку на Чернігівщині

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що сьогодні, 24 червня, Чернігівський район був атакований ударним дроном типу "Шахед".

Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу "Shahed" у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівля сільської ради,

– написав він.

За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

До слова, російські війська в ніч на 24 червня атакували Харківську область. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та пуски КАБів. Наразі місцева влада не надала офіційних коментарів щодо вибухів в Харківській області.