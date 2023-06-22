В окупантів – два пропущених: стало відомо і про пошкодження "старого мосту" через Сиваш
Вранці "бавовна" розцвіла на мостах, що сполучають Херсонську область з окупованим Кримом. Мовиться про Чонгарський та "старий" мости, які проходять через озеро Сиваш.
Про це вже повідомили російські ЗМІ. Окупанти бідкаються і традиційно звинувачують в усьому ЗСУ, пише 24 Канал.
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Одразу 2 мости "прилягли відпочити"
Спершу було відомо про пошкодження Чонгарського мосту – його добряче пробило.
Снаряд пробив міст наскрізь у двох місцях. Також пошкоджене дорожнє покриття дублюючого мосту,
– заявляють пропагандисти.
Йдеться про старий міст через Сиваш, розташований поруч із Чонгарським мостом.
Яке значення ці мости мають для ворога
Тимчасово окупований Крим із Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та одна в районі Джанкоя через Чонгар.
Власне, дорога через Чонгар – найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.
Що відомо про "бавовну" на Чонгарському мосту
- Зранку 22 червня стало відомо про влучання по кількох мостах між Херсонщиною та тимчасово окупованим півостровом. "Втомився" і Чонгарський міст. Сталося це близько п'ятої ранку.
- Як повідомляють російські телеграм-канали, українська армія нібито атакувала переправу далекобійними ракетами Storm Shadow.
- Міст пробитий у двох місцях, пошкоджено також і дорожнє покриття.