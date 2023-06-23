А що з обличчям: Сальдо неочікувано заявив про серйозні пошкодження Чонгарського мосту

Кремлівський посіпака та гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо змінив свою думку щодо пошкодження Чонгарського мосту. Тепер він заявляє, що міст має "серйозні руйнування".

Заяву колаборанта поширюють пропагандистські російські ресурси. Вочевидь, окупанти ще самі не розібралися, які ж пошкодження має міст, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чекаємо на фінал: колаборант Сальдо повторює долю Стрємоусова – у мережі помітили цікавий момент

Сальдо передумав щодо пошкоджень

Ще 22 червня Сальдо на фоні пошкоджено Чонгарського мосту розповідав, що "панікі нєт", а міст буцімто має незначні пошкодження. Він розповідав байки, що нібито удари по мосту мають незначні пошкодження полотна, але 23 червня посіпака передумав. Нині Сальдо бідкається, що пошкодження "серйозні".

Чонгарський міст пошкоджено набагато серйозніше, ніж ми думали,

– заявив Сальдо.

Ба більше, Сальдо, вочевидь, не на жарт повторює долю Стрємоусова. Зрадник заявив, що тимчасово рух Чонгарським мостом припинено. Окупанти обіцяють "полагодити" його протягом 15 – 20 днів. Проте подібну ситуацію ми вже спостерігали під час ударів по Антонівському мосту. Тоді колаборанти також стверджували, що буцімто атаки ніяк не вплинуть на ситуацію, а міст полагодять за кілька днів.

Удар по Чонгарському мосту: що відомо