А що з обличчям: Сальдо неочікувано заявив про серйозні пошкодження Чонгарського мосту
Кремлівський посіпака та гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо змінив свою думку щодо пошкодження Чонгарського мосту. Тепер він заявляє, що міст має "серйозні руйнування".
Заяву колаборанта поширюють пропагандистські російські ресурси. Вочевидь, окупанти ще самі не розібралися, які ж пошкодження має міст, повідомляє 24 Канал.
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Сальдо передумав щодо пошкоджень
Ще 22 червня Сальдо на фоні пошкоджено Чонгарського мосту розповідав, що "панікі нєт", а міст буцімто має незначні пошкодження. Він розповідав байки, що нібито удари по мосту мають незначні пошкодження полотна, але 23 червня посіпака передумав. Нині Сальдо бідкається, що пошкодження "серйозні".
Чонгарський міст пошкоджено набагато серйозніше, ніж ми думали,
– заявив Сальдо.
Ба більше, Сальдо, вочевидь, не на жарт повторює долю Стрємоусова. Зрадник заявив, що тимчасово рух Чонгарським мостом припинено. Окупанти обіцяють "полагодити" його протягом 15 – 20 днів. Проте подібну ситуацію ми вже спостерігали під час ударів по Антонівському мосту. Тоді колаборанти також стверджували, що буцімто атаки ніяк не вплинуть на ситуацію, а міст полагодять за кілька днів.
Удар по Чонгарському мосту: що відомо
- Уранці 22 червня у мережі з'явилися повідомлення про удари по Чонгарському мосту. Також пошкоджень зазнав і дублювальний міст.
- Пропагандисти відразу почали "знімати своє кіно" на пошкодженому мосту. Так звані "воєнкори" показали величезні вирви на мосту, проте запевняли, що "все під контролем", а "панікі нєт".
- Ясна річ, на Чонгарський міст приїхав і Сальдо. Він на тлі пошкодженого мосту почав заявляти, що буцімто це ніяк не вплине на плани російської армії, а пошкодження "несерйозні".
- Ба більше, гауляйтер почав погрожувати ударами у відповідь по мостах Одеси та Молдови. Сальдо в істериці заявив, що йому відомі усі координати.
- Коментуючи удари по Чонгарському мосту, Сальдо навіть забув російську мову. Колаборант описав ситуацію на мосту як "безглузду".