Удар по Чорнобильській АЕС: чи є підвищення радіаційного фону
- Російський безпілотник влучив в укриття Чорнобильської АЕС.
- Моніторинг радіоактивного фону триває, ситуація перебуває під контролем.
Російський безпілотник влучив в укриття ЧАЕС. Показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Який радіаційний фон внаслідок удару по ЧАЕС
Російський ударним БпЛА вдарив по укриттю Чорнобильської АЕС у ніч на 14 лютого. Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі радіаційний фон не підвищується. Він зазначив, що за ним постійно спостерігають.
Інформацію про те, що показники радіаційного фону – в нормі, підтвердили і в ДСНС.
Після удару російського дрона по укриттю 4 енергоблоку ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми,
– йдеться у повідомленні.
Зверніть увагу! На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мікрозіверта на годину, що не перевищує допустимих значень.
Наслідки влучання по укриттю ЧАЕС / Фото МАГАТЕ
Моніторинг радіоактивного фону триває. Ситуація перебуває під контролем.