Грець із генералами: у Росії радіють, що після атаки на штаб флоту "жива" ікона топ-флотоводця
У розвідці заявили, що внаслідок "прильоту" по штабу Чорноморського флоту у Севастополі загинуло щонайменше 9 військових. Тим часом росіяни тішаться, що під час удару вціліла ікона їхнього відомого флотоводця.
Окупанти досі не можуть оклигатися після того, як їх "потужно бахнули" в Криму. Кремлівська влада боїться розголошувати втрати серед особого складу внаслідок удару по штабу і закликає в усьому "шукати позитив".
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Головне, що ікона – вціліла
Так, губернатор окупованого Севастополя Міхаїл Развожаєв вирішив потішити засмучених співгромадян приємною звісткою: під час атаки штабу вціліла ікона російського флотоводця Федора Ушакова. Хоча дерев'яна рама цілком згоріла, зображення залишилося неушкодженим.
Развожаєв закликав радіти за вцілілу ікону, тим часом, як щонайменше 9 окупантів "точно" наживо побачать Ушакова.
Федор Ушаков не програв жодної битви. Через сторіччя непереможний адмірал продовжує захищати Севастополь і дарує впевненість у новій перемозі,
– розвівся Развожаєв.
Як на цю несусвітну радість реагують у мережі
У мережі відверто не поділяють захват Развожаєва. Там вказують, що владі абсолютно байдуже на загиблих окупантів та навіть глузливо пропонують встановити день вціління ікони Ушакова.
- "А в ікону ніхто й не мітив"
- "Ну, звісно, якщо ікона вціліла, тоді все нормально. Приводу для хвилювань немає!"
- "Тепер ікона керує залишками чорноморської флотилії Росії"
- "Рама і штаб згоріли, а ікона – як нова"
- А люди? Хоча, по**й, головне, що ікона
- "Ну значить нічого страшного не трапилося. Люди – то ***ня".
Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо
- 22 вересня вдень по штабу Чорноморського флоту "прилетіло". У міноборони Росії заявили, що усі 5 ракет були збиті ППО. Також там визнали загибель одного військослужбовця.
- Телеграм-канали писали, що удар прийшовся якраз на момент, коли у штабі відбувалася нарада начальства.
- Пізніше у ЗСУ підтвердили, що це їхня робота. Глава розвідки Кирило Буданов зазначив, що наразі відомо про 9 загиблих окупантів, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- Серед поранених командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук – в дуже важкому стані, та начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков – перебуває без свідомості.
- Згодом у Повітряних силах зазначили, що штаб штурмували ракети Storm Shadow.