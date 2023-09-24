Грець із генералами: у Росії радіють, що після атаки на штаб флоту "жива" ікона топ-флотоводця

У розвідці заявили, що внаслідок "прильоту" по штабу Чорноморського флоту у Севастополі загинуло щонайменше 9 військових. Тим часом росіяни тішаться, що під час удару вціліла ікона їхнього відомого флотоводця.

Окупанти досі не можуть оклигатися після того, як їх "потужно бахнули" в Криму. Кремлівська влада боїться розголошувати втрати серед особого складу внаслідок удару по штабу і закликає в усьому "шукати позитив".

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Головне, що ікона – вціліла

Так, губернатор окупованого Севастополя Міхаїл Развожаєв вирішив потішити засмучених співгромадян приємною звісткою: під час атаки штабу вціліла ікона російського флотоводця Федора Ушакова. Хоча дерев'яна рама цілком згоріла, зображення залишилося неушкодженим.

Развожаєв закликав радіти за вцілілу ікону, тим часом, як щонайменше 9 окупантів "точно" наживо побачать Ушакова.

Федор Ушаков не програв жодної битви. Через сторіччя непереможний адмірал продовжує захищати Севастополь і дарує впевненість у новій перемозі,

– розвівся Развожаєв.

Як на цю несусвітну радість реагують у мережі

: Федір Ушаков (1745 — 1817) — російський флотоводець, адмірал, святий РПЦ. Брав участь в російсько-турецькій війні 1768 – 1774 років. 24 жовтня 2022 року у Херсоні демонтували його погруддя.

У мережі відверто не поділяють захват Развожаєва. Там вказують, що владі абсолютно байдуже на загиблих окупантів та навіть глузливо пропонують встановити день вціління ікони Ушакова.

"А в ікону ніхто й не мітив"

"Ну, звісно, якщо ікона вціліла, тоді все нормально. Приводу для хвилювань немає!"

"Тепер ікона керує залишками чорноморської флотилії Росії"

"Рама і штаб згоріли, а ікона – як нова"

А люди? Хоча, по**й, головне, що ікона

"Ну значить нічого страшного не трапилося. Люди – то ***ня".

Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо