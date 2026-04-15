Може повністю затопити 2 важливі дороги, – ексспівробітник СБУ про удар по дамбі в Печенігах

Росіяни скинули 6 керованих авіабомб на Печенізьку дамбу на Харківщині. Якщо вона буде зруйнована, то величезні обсяги води можуть піти на південь.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив 24 Каналу, що вода може затопити 2 важливі дороги. На його думку, тут ворог має військову мету.

До теми Момент удару по дамбі в Печенігах в період "великої води": чи є руйнування

"Дві дороги, які ведуть з Харкова у напрямку Ізюма до Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська, будуть трохи підтоплені або повністю затоплені. Забезпечення наших військових у Слов’янську та Краматорську буде поставлено під велике питання саме з використанням цих автошляхів. Ця вода йде вниз. Дві автодороги просто перекриваються, затоплюються", – пояснив він.

За його словами, це не єдине сполучення зі Слов'янським та Краматорськом. Однак це одні з основних шляхів.

Як можна убезпечитися від ударів?

Іван Ступак підкреслив, що українські захисники намагаються збивати російські літаки, які несуть КАБи. Однак ворог має їх дуже багато, а керованих авіабомб – це більше.

У Нижньогородській області Росії розташований арсенал де виготовляються керовані авіаційні бомби. Їх там дуже багато. Вони різні: маленькі, середні, величезні. Україна має можливість завдати туди удару.

Теоретично наші військові можуть дотягнутися, але, можливо, наразі не підійшла черга. Можливо, там щось поки стримує. Тому знаємо, де виготовляється. Теоретично дотягнутися можемо. Рано чи пізно удар буде,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Що відомо про по дамбі в Печенігах?