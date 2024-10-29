Постраждали дев'ять людей: стало відомо, чим ворог вдарив по будівлі Держпрому в Харкові

Ввечері 28 жовтня російські війська вдарили по будівлі Держпрому в центрі Харкова. Для удару по місту окупанти використали авіамбомбу ФАБ-500.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Зазначається, що обстріляна будівля є пам'яткою архітектури й містобудування національного значення та перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

Читайте також Пам’ятка під охороною ЮНЕСКО та символ міста: що відомо про обстріляний Держпром у Харкові

Російські війська вдарили по Держпрому

Російська окупаційна армія завдала удару по Шевченківському району Харкова 28 жовтня близько 21:00. Внаслідок атаки авіаційний боєприпас влучив в один з під'їздів Держпрому, що знаходиться у центрі міста. За попередніми даними, удар по місту був завданий ФАБ-500 з УМПК з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області Росії.

Відомо, що в будівлі розташована низка офісів офіційних органів та структур. Також під час обстрілу було пошкоджено обласну лікарню, багатоквартирні будинки, ресторан.

Постраждали дев'ять людей: п'ять чоловіків, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок. Серед постраждалих – дві працівниці відділення обласної лікарні – вони отримали поранення середньої тяжкості,

– повідомили в прокуратурі.

До слова, в ніч на 29 жовтня російські війська знову атакували Харків. Внаслідок удару ракетою-гібридом "Грім-Є1" загинули 4 людини.