Обстріл Дніпровської ГЕС – екологічний терор: Україна почала розслідування

Росія вночі проти 22 березня масована атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Ворог поцілив у найбільшу українську ГЕС – Дніпровську.

В Україні розпочали розслідування за фактом обстрілу ДніпроГЕС та Запоріжжя. Ворог вкотре порушив правила та звичаї війни.

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Росіяни завдали 20 ракетних ударів

Правоохоронці встановили, що ворог завдав щонайменше 20 ударів ракетами по Запоріжжю.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багато житлових будинків. На місцях працюють рятувальники. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що під завалами точно є люди.

Крім цього, відомо щонайменше про 1 загиблого внаслідок удару по ДніпроГЕС. Кількість постраждалих встановлюють та повідомлять згодом.

Обстріл ДніпроГЕС – екологічний терор

ДніпроГЕС – найбільша гідроелектростанція України, важливий об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок російського удару там спалахнула пожежа.

Ворог поцілив у тролейбус із людьми, який саме рухався через дамбу.

Росіяни цілили в греблю ДніпроГЕС, намагаючись створити нову екологічну катастрофу на зразок тієї, коли вони підірвали греблю Каховської ГЕС у 2023 році,

– пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.

Водночас ситуація під контролем, тож загрози прориву немає.

У ДніпроГЕС було два влучання