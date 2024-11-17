Ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджені багатоповерхівки, школи, є поранені

У Дніпропетровській області Росія вдарила по Дніпру та Кривому Розі. У містах пошкоджені житлові будинки, є поранені люди.

24 Канал пише з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, що росіяни у Дніпрі спричини декілька пожеж.

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Які наслідки атаки по Дніпру

Гучно було також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникло декілька пожеж,

– заявив Сергій Лисак.

За його словами, Росія пошкодила багатоповерхівки, навчальний заклад та машину.

Влада ще уточнює наслідки атаки, проте відомо, що Росія поранила 42-річного чоловіка. Він зазнав осколкових поранень, йому допомагають.

Що відомо про удари по Кривому Розі

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що Росія била ракетою по об'єкту інфраструктури, а також пошкодила житловий сектор та дві школи.

Виникли аварійні відключення котелень, помпових станцій та декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. Згодом Укренерго застосувало аварійні відключення,

– розповів Вілкул.

Місцевий політик уточнив, що лікарні перейшли на генератори, багато помпових станцій перейшли на генератори. Котельні – також перепідключають, а там, де не високовольтні – перейшли на генератори.