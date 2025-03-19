Удар по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині: чи вплинув на рух поїздів

Попри обіцянки Владіміра Путіна, увечері 18 березня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками. Зокрема, під ранок 19 березня ворог уразив енергосистему залізниці в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю. Під час ліквідації наслідків противник ударив повторно.

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Що відомо про наслідки

Внаслідок удару є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. До гасіння вогню залучили пожежний поїзд, обійшлося без постраждалих.

Працюємо над відновленням,

– зазначили в Укрзалізниці.

Володимир Зеленський уже відреагував на нічну атаку. За його словами, Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, а тиск на Росію треба продовжувати.

Нагадаємо, російський диктатор після телефонної розмови з Дональдом Трампом 18 березня нібито наказав військовим не бити по енергетичній інфраструктурі України. У такий спосіб він погодився на пропозицію американського президента про часткове 30-денне перемир'я.

Ба більше, спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф, якому доручили переговори з Росією, повідомив, що припинення ударів має стосуватися не лише енергетичної, а всієї інфраструктури.