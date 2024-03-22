Дніпровська ГЕС під ударом росіян: все, що відомо про ворожий теракт 22 березня

Вранці 22 березня окупанти запустили по Україні ракети та "Шахеди". Це був один із наймасованіших ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Під час чергової ракетної атаки ворог використав 151 повітряну ціль – майже 90 ракет та понад 60 "Шахедів".

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Окупанти вдарили по Запоріжжю

Зокрема, противник завдав 12 ракетних ударів по Запорізькій області. Руйнувань зазнала низка цивільних об'єктів. Пошкоджено понад 40 житлових будинків.

Відомо щонайменше про 3 загиблих. Серед них – 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько. Вони загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя.

Також 20 людей отримали поранення. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Атаки зазнала й Дніпровська ГЕС – найбільша гідроелектростанція в Україні. Вона утворює найстаріше водосховище на річці Дніпро та є важливим об'єктом інфраструктури, який забезпечує мільйони людей. Ця ГЕС розташована у Дніпровському районі міста Запоріжжя. Слід наголосити, що жодного відношення до військової промисловості вона не має.

ДніпроГЕС на карті:

Скільки ракет влучили у Дніпровську ГЕС

В Офісі генпрокурора уточнили, що аж 8 ворожих ракет влучили по Дніпровській ГЕС. У відомстві підкреслили, що об'єкт виведений з ладу й ураження дуже значні. На греблі виникла пожежа.

Втім, на щастя, загрози прориву дамби немає. На станції досі працюють рятувальники, які намагаються приборкати полум'я. Пожежу вдалося локалізувати.

В якому стані перебуває найбільша ГЕС України

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що збитки від завданого окупантами удару дуже серйозні.

Посадовець розповів, що Дніпровська ГЕС складається з двох станцій – ГЕС-1 та ГЕС-2.

Ситуація на ГЕС-2 є критичною, адже вона зазнала прямих влучань двома ракетами. Там розбиті підкранові балки.

Сирота зазначив, що станом на зараз ГЕС-1 також не працює. За його словами, доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.

Наразі ще триває підрахунок наслідків атаки. Поки не можна точно сказати, чи зможе ГЕС-2 працювати.

Наслідки катастрофи

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федров, рух транспорту греблею Дніпрогес зупинено. Перебоїв з електропостачанням немає.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу з'ясували, як удар по ГЕС вплинув на навколишнє середовище. Вони виявили засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

У Дніпро стався витік нафтопродуктів / Фото Держінспекція

Інспекція визначила площі засмічення відходами руйнації:

по вулиці Славутича понад 7200 м 2 .

. по вулиці Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300 м2.

Жертви і постраждалі внаслідок "прильоту" по ГЕС

На момент атаки на Запоріжжя на мості здійснювали рух тролейбус та приватні авто. За словами Івана Федорова, ракета влучила у тролейбус, в якому перебували цивільні люди.

Пізніше посадовець уточнив, що ранкова ворожа атака обірвала життя 62-річного чоловіка – водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.



Кремль планував теракт на ДніпроГЕС

Ще за день до атаки окупанти повідомили про свої наміри завдати удару по Дніпровській ГЕС.

Так, 21 березня десятки проросійських телеграм-каналів писали про те, що ЗСУ нібито хочуть атакувати Дніпровську ГЕС. У такий спосіб вони заздалегідь планували "вийти чистими із води", звинувативши в екологічній катастрофі Україну.

Ворог хотів підірвати дамбу, аби повторити трагедію з Каховською ГЕС. Однак, на щастя, дамба вціліла.

Коли їхні плани зазнали невдачі, окупанти швиденько "перевзулися." Вони з гордістю взяли на себе відповідальність за удар по ДніпроГЕС. Ворог висвітлює цю атаку як перемогу, адже уражена ГЕС є дуже важлива для України. Крім того, Кремль намагається згодувати своєму електорату ураження енергетичного об'єкта як "помсту за Бєлгород".