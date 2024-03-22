Обстріл Дніпровської ГЕС: вже відомо про першу жертву
Джерело:Офіс генпрокурора
Росіяни вночі проти 22 березня масовано атакували Україну та поцілили по найбільшій ГЕС України – Дніпровській. По дамбі саме рухався тролейбус із людьми.
Росія завдала щонайменше 20 ракетних ударів по Запоріжжю, є руйнування, а під завалами точно є люди. Вже відомо про першу жертву внаслідок удару по гідроелектростанції.
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ДніпроГЕС – об'єкт критичної інфраструктури
Внаслідок російських ракетних ударів зранку 22 березня пошкоджено об'єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровську ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби.
Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС,
– мовиться в повідомленні.
На місці влучань працюють спеціалісти, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину Росії.
Чи є загроза прориву дамби
- Про вибухи поблизу греблі повідомляли у мережі ще зранку. Згодом інформацію про те, що Росія завдала ракетних ударів по ДніпроГЕС, підтвердили в Укргідроенерго.
- В Укргідроенерго запевнили, що загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована. На місці продовжують працювати усі відповідні спецслужби, які займаються ліквідацією наслідків терористичної атаки Росії.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що під час ударів по Дніпровській ГЕС спалахнув тролейбус з людьми – у нього влучила ворожа ракета.