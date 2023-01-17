Українці зібрали понад 3 мільйони гривень для дітей, батьки яких загинули від ракети у Дніпрі
Джерело:Валерія Марченко
Українці зібрали понад 3 мільйони гривень дітям з Дніпра, які втратили батьків через ракетний удар по багатоповерхівці. Братові та сестрі дивом вдалося вижити.
15-річна Кароліна та 9-річний Тимур вийшли надвір і чекали батьків, коли російська ракета прилетіла до їхнього будинку. Нагадаємо, що станом на 17 січня вже відомо про 44 загиблих внаслідок удару у Дніпрі.
Важливо Британська розвідка також підтвердила, що росіяни вгатили по будинку у Дніпрі ракетою Х-22
Українці задонатили понад 3 мільйони гривень постраждалим дітям
Як стало відомо, українці зібрали вже понад 3 мільйони гривень для Кароліни та Тимура, батьки яких Ірина та Максим Шевчук загинули під завалами. Ці гроші підуть на житло та освіту дітей.
Наразі діти перебувають у лікарні. У Кароліни роздроблена нога, а в Тимура – поламана рука. Поруч з дітьми їхній дядько Антон.
Українці зібрали для дітей понад 3 мільйони гривень / фото Валерія Марченко
Що відомо про сім'ю Шевчуків
Дружина брата загиблої Ірини Валерія Марченко раніше розповіла, що пів року тому родина переїхала з Нікополя до Дніпра. Квартира Ірини та Максима розташовувалась на 8 поверсі багатоповерхівки.
Діти подружжя дивом врятувались. У момент вибуху Тимур та Кароліна чекали на батьків на вулиці біля будинку. Наразі малеча перебуває в лікарні.
Під завалами будинку в Дніпрі досі шукають людей
- Станом на ранок 17 січня розібрано 90% уламків зруйнованої багатоповерхівки.
- У ДСНС повідомили, що станом на 08:00 17 січня врятовано 39 осіб, з яких 6 дітей. На жаль, унаслідок атаки загинуло 40 осіб, з яких 3 дитини. Також травмовано 79 осіб (16 дітей).
- Отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються.
- Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що рятувальна операція триває понад 63 години. Всього до робіт залучено 415 осіб та 60 одиниць техніки.