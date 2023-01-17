Українці зібрали понад 3 мільйони гривень для дітей, батьки яких загинули від ракети у Дніпрі

Українці зібрали понад 3 мільйони гривень дітям з Дніпра, які втратили батьків через ракетний удар по багатоповерхівці. Братові та сестрі дивом вдалося вижити.

15-річна Кароліна та 9-річний Тимур вийшли надвір і чекали батьків, коли російська ракета прилетіла до їхнього будинку. Нагадаємо, що станом на 17 січня вже відомо про 44 загиблих внаслідок удару у Дніпрі.

Важливо Британська розвідка також підтвердила, що росіяни вгатили по будинку у Дніпрі ракетою Х-22

Українці задонатили понад 3 мільйони гривень постраждалим дітям

Як стало відомо, українці зібрали вже понад 3 мільйони гривень для Кароліни та Тимура, батьки яких Ірина та Максим Шевчук загинули під завалами. Ці гроші підуть на житло та освіту дітей.

Наразі діти перебувають у лікарні. У Кароліни роздроблена нога, а в Тимура – поламана рука. Поруч з дітьми їхній дядько Антон.



Українці зібрали для дітей понад 3 мільйони гривень / фото Валерія Марченко

Що відомо про сім'ю Шевчуків

Дружина брата загиблої Ірини Валерія Марченко раніше розповіла, що пів року тому родина переїхала з Нікополя до Дніпра. Квартира Ірини та Максима розташовувалась на 8 поверсі багатоповерхівки.

Діти подружжя дивом врятувались. У момент вибуху Тимур та Кароліна чекали на батьків на вулиці біля будинку. Наразі малеча перебуває в лікарні.

Під завалами будинку в Дніпрі досі шукають людей