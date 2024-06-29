Ракета влучила в лічених метрах: який має вигляд другий день народження звичайних жителів

Росія завдала удару по будинку у Дніпрі. Внаслідок обстрілу значна кількість людей постраждала.

Росія ввечері 28 червня спрямувала по Дніпру дві ракети. місцеві телеграм-канали поширюють відео, як виглядає квартира поряд із місцем прильоту.

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Вибиті вікна та жахаючий краєвид з вікна

Відео із наслідками удару потрапило у мережу. На записі можна побачити, що у квартирі поряд вибиті вікна. Крім цього, якщо виглянути з вікна, то можна побачити безпосередньо будинок, куди прилетіло.

З вікна також видна пошкоджені дахи та пробиту наскрізь стіну будинку поряд. Жителі квартири розуміють, наскільки їм пощастило.

Наслідки прильоту у Дніпрі: дивіться відео

Такий вигляд має другий день народження звичайних мешканців Дніпра. Ракета росіян влучила в лічених метрах від квартири автора відео. Це просто жахіття, – мовиться в повідомленні.

Росія постійно атакує Дніпро і 28 червня не стало винятком. Серед постраждалих внаслідок російського обстрілу 7-місячне немовля та вагітна жінка.