Удар по Дніпру: частково зруйновано будівлю освітнього центру, є постраждалий

Стали відомі наслідки вечірнього удару по Дніпру. На жаль, тут також ідеться про поранених і руйнування, як і під час ударів по Одесі та Харкову 20 вересня.

Сергій Лисак повідомив інформацію про наслідки ворожого влучання. Вибухи в Дніпрі пролунали після восьмої вечора.

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Які наслідки удару по Дніпру 20 вересня

Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості. Частково зруйновано будівлю освітнього центру,

– написав Сергій Лисак.

Він додав, що деталі уточнюють, бо ще триває обстеження території.

З наступного допису стали відомі деталі про пораненого.

"Через удар по Дніпру постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні садна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Окрім будівлі, потрощені 11 авто", – наголосив очільник ОВА.

Це не перша атака з пораненими за день

Також цього дня окупанти обстріляли Одесу та Харків.

В Одесі поранено четверо цивільних. Імовірно, били "Іскандером-М", принаймні мовилося про загрозу балістики з Криму. Уламки ракети пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа.

По Харкову вдарили КАБами, є влучання у Слобідському та Основ'янському районах. В останньому троє постраждалих.

Окрім цього, було обстріляно низку прифронтових населених пунктів, там теж є поранені.

О 21:18 в небо злетів МіГ, через що по всій Україні оголосили тривогу. На додачу ворог запустив "Шахеди".

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