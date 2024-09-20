Удар по Дніпру: частково зруйновано будівлю освітнього центру, є постраждалий
Джерело:Сергій Лисак
Стали відомі наслідки вечірнього удару по Дніпру. На жаль, тут також ідеться про поранених і руйнування, як і під час ударів по Одесі та Харкову 20 вересня.
Сергій Лисак повідомив інформацію про наслідки ворожого влучання. Вибухи в Дніпрі пролунали після восьмої вечора.
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Які наслідки удару по Дніпру 20 вересня
Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості. Частково зруйновано будівлю освітнього центру,
– написав Сергій Лисак.
Він додав, що деталі уточнюють, бо ще триває обстеження території.
З наступного допису стали відомі деталі про пораненого.
"Через удар по Дніпру постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні садна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Окрім будівлі, потрощені 11 авто", – наголосив очільник ОВА.
Це не перша атака з пораненими за день
Також цього дня окупанти обстріляли Одесу та Харків.
В Одесі поранено четверо цивільних. Імовірно, били "Іскандером-М", принаймні мовилося про загрозу балістики з Криму. Уламки ракети пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа.
По Харкову вдарили КАБами, є влучання у Слобідському та Основ'янському районах. В останньому троє постраждалих.
Окрім цього, було обстріляно низку прифронтових населених пунктів, там теж є поранені.
О 21:18 в небо злетів МіГ, через що по всій Україні оголосили тривогу. На додачу ворог запустив "Шахеди".
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