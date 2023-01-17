У Дніпрі постраждалим через ракетний удар родинам виплатять по мільйону гривень
17 січня 2023, 17:50Читать новость на русском
Джерело:Радіо Свобода
Родини, які постраждали внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі, отримають матеріальну допомогу. Їм виплатять по мільйону гривень.
Розмір компенсацій хочуть збільшити. Про це журналістам розповіли у пресслужбі міськради.
До речі Пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили
Раніше за зруйноване житло дніпрянам мали компенсувати до 500 тисяч гривень. Однак на сесії 25 січня міськрада планує збільшити максимальний розмір компенсацій.
Пошукові роботи завершили
Рятувальники 17 січня завершили пошукові роботи на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Російська ракета вбила 45 людей, серед них – 6 дітей. Постраждали 79 осіб, зокрема, 16 дітей.
- Нагадаємо, 14 січня, близько 16:00 Росія під час масованої атаки завдала ракетного удару по будинку в Дніпрі. Було зруйновано цілий під'їзд будинку – від 9 до 2 поверху. Десятки людей, які в святковий час були вдома, опинились під завалами.
- З'ясували, що російські військові завдали удару ракетою типу X-22. Це підтвердили у розвідці Великої Британії, а також момент удару потрапив на відео.
- У Повітряних силах наголосили, що Україна не має засобів, щоб збивати ракети типу X-22.