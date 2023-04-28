Ракетна атака по Дніпру: що відомо про стан поранених
Джерело:Суспільне
Окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого постраждало чотири людини. Згодом стало відомо, у якому стані поранені. Йдеться, зокрема, про трьох членів родини Білаш та одну жінку.
У п'ятницю, 28 квітня, російські ракети прилетіли в одне з підприємств Дніпра та приватний будинок вчительки Оксани Білаш. Жінка постраждала, а також опіки отримали її чоловік та зять. Разом з тим її донька та внучка – загинули.
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Що відомо
57-річну Оксану з 40% опіків тіла разом з 58-річним чоловіком в стані середньої тяжкості доправили до лікарні.
Також відомо, що 31-річний чоловік її загиблої доньки лікуватиметься амбулаторно.
Водночас у Дніпропетровській ОВА запевнили, що лікування потерпілим надають в повному обсязі.
Зазначимо, що інша ворожа ракета поцілила в будівельний ангар одного з підприємств Дніпра, внаслідок чого під завалами та у полум'ї опинилась жінка. Її вдалось дістати живою – медики надають потерпілій усю необхідну допомогу.
Стан хворої стабільний, але жінка відчуває себе дуже подавленою, думаю, це шок. З нею вже працюють психологи. Фізичних пошкоджень в неї майже немає, втім надалі їй потрібна буде психологічна реабілітація,
– констатував лікар в коментарі журналістам.
Про загиблих
- Не можна не згадати про загиблих членів родини Білаш – 31-річну Ольгу та її доньку Вероніку. Відомо, що разом з чоловіком жінка напередодні переїхала до батьків в приватний будинок, адже вважала, що там безпечніше.
- Однак ворожа ракета наздогнала її та дворічну Вероніку. Сталося це о 04:30. Чоловік Ольги майже не постраждав, адже був в іншій кімнаті.
- Згодом двоюрідна сестра загиблої Тетяна у своїх соцмережах написала, що не може повірити у те, що сталося. Вона зазначила, що дуже любила сестру та племінницю, назвавши їх янголятками.