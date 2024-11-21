Точно не МБР: у США переконані, що Росія вдарила по Дніпру "експериментальною ракетою"

У Сполучених Штатах вважають, що вранці 21 листопада Росія атакувала Дніпро "експериментальною балістичною ракетою середньої дальності". Там відкидають судження про те, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета.

США знали про можливість використання експериментальної ракети та заздалегідь повідомили про це Україну та інші країни, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що кажуть у США про атаку на Дніпро

За даними видання, ймовірно, Росія має лише кілька таких ракет. Посадовець США також зауважив, що Україна зазнала незліченної кількості російських атак, зокрема і з використанням ракет зі значно більшими боєголовками.

Натомість у Повітряних силах вважають, що під час атаки Дніпра Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Пізніше Путін заявив, що по Дніпру вдарили новою системою "Орешник", хоча аналітики вважають, що насправді це ракета РС-26 "Рубеж". Ймовірно, таку "двоїстість" у назвах Росія використовує для того, щоб залякати Захід.

Що відомо про "Орешник"

Увечері 21 листопада Путін звернувся до своєї армії та громадян. Зокрема, він розповів про "Орешник" та пригрозив новими ударами. За словами російського диктатора, "випробування" ракети пройшло успішно, а мету пуску було досягнуто.

Путін запевнив, що сучасні системи ППО не здатні знищити "Орешник", а швидкість польоту такої ракети становить понад 12 000 кілометрів на годину.