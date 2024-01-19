Удар по драмтеатру у Чернігові: в "Іскандері", який атакував місто, виявили 4 іноземні деталі

Національне агентство з питань запобігання корупції додало до Єдиної в світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї деталі ракети, якою вдарили по драмтеатру у Чернігові. У ній зафіксували 4 іноземних компоненти.

Нагадаємо, що 19 серпня 2023 року окупанти завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по Чернігову, внаслідок чого постраждав драматичний театр. Також було пошкоджено 66 житлових будинків.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про "Іскандери", якими Росія атакувала Україну

Деталі від НАЗК

НАЗК повідомляють, що у ракеті "Іскандер-К", якою вдарили по драмтеатру у Чернігові, виявили 4 нові компоненти з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99. Ці деталі додали до Єдиної в світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї.

Крім того, експертами було визначено, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить цілком ймовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну,

– повідомили в Агенстві.

Також у НАЗК додали, що іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів. Світ має об’єднатися, щоб не допустити розповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як Росія. Від цього залежить глобальний мир та безпека.

Що відомо про російську атаку по драмтеатру