На Запоріжжі загинув енергетик: російська ракета вбила диспетчера підстанції

Напередодні російські військові завдали ракетного удару по енергетичному об'єкту в Запорізькому районі. Внаслідок ворожого обстрілу загинув працівник.

Російська ракета 22 червня вбила диспетчера підстанції Дениса Новікова. Ще один енергетик зазнав поранення.

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На Запоріжжі загинув енергетик

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному об'єкту у Запорізькому районі.

Вчора, 22 червня, російська ракета вбила диспетчера нашої підстанції в південному регіоні. Ще один наш колега зазнав поранень,

– уточнили в Укренерго.

Розповіли, що Денис Новіков прийшов в енергетику у 18 років. Наступні 20 працював на підстанції.

Енергетик Денис Новіков загинув внаслідок ракетного удару / Фото з телеграму Укренерго

"Пройшовши шлях від слюсаря до диспетчера, Денис був професійним енергетиком. Вмів і гайки крутити, і роботою підстанції керувати", – розповідають його колеги. Також згадують Дениса як спокійну, чуйну, добру людину, яка нікого не полишала в біді.

У Дениса Новікова залишилися дружина і 9-річний син.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого енергетика. Вічна пам'ять!

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Росія атакувала енергетичну інфраструктуру 22 червня

Напередодні російський агресор знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі України.

Зокрема, бійці Путіна атакували об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

На жаль, на одному з об'єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.

Також пошкоджене обладнання.