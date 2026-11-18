Російські військові 18 листопада атакували енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області. Через ворожі удари без електропостачання залишилася частина Болградського та Білгород-Дністровського районів.

На щастя, внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомив Олег Кіпер у телеграмі. Наразі фахівці оглядають пошкоджені об'єкти та оцінюють масштаби завданих збитків.

Ліквідація наслідків обстрілу

Енергетики вже стали до відновлювальних робіт, аби заживити знеструмлені населені пункти. Фахівці роблять усе можливе задля якнайшвидшої стабілізації ситуації в мережі.

Варто зазначити, що окупанти регулярно цілять по інфраструктурі регіону. Зокрема, 8 листопада загарбники вже атакували енергетику Одещини, внаслідок чого перебої зі світлом фіксували на півночі області.

При цьому раніше ми також писали, що 18 листопада російські війська атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині та Полтавщині, пошкодивши системи видобутку й розподілу газу.