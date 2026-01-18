Знеструмлена низка населених пунктів: Росія вдарила по енергооб'єкту на Чернігівщині
- Удар по енергооб'єкту в Корюківському районі залишив споживачів на Чернігівщині без електрики.
- Фахівці розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи після поліпшення безпекової ситуації.
Ворожа армія цинічно продовжує нищити об'єкти українського енергетичного сектора. Під російським прицілом цього разу був енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівщини.
Після удару багато мешканців регіону залишилися без світла. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Чернігівобленерго.
Які наслідки обстрілу Чернігівщини?
Надвечір неділі, 18 січня, російські війська обстріляли Чернігівську область. Так, через удар по важливому енергооб'єкту в Корюківському районі низка населених пунктів залишилася знеструмлена.
У Чернігівобленерго зазначають, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.
Варто зауважити, що близько 19:00 вечора Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російського БпЛА на Чернігівщині.
Нагадаємо, що лише 12 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Це спричинило відключення електроенергії одразу в кількох населених пунктах.
Що відомо про актуальну ситуацію в енергетиці?
Ліквідація наслідків ворожих атак на енергетику, а також ремонтні й відновлювальні роботи тривають у Житомирській, Харківській, Одеській, Київській і Чернігівській областях.
Чи не найскладнішою залишається ситуація в столиці. Там в окремих житлових будинках теплопостачання неможливо відновити, оскільки робота систем опалення залежить від наявності електрики. Міська влада займається встановленням резервних генераторів і поступовим відновленням електропостачання, щоб стабілізувати ситуацію з теплом.
Крім того, в Києві оновили правила дії комендантської години. Відтепер у цей час дозволяється пересування пішки або на власному транспорті. Пункти незламності можуть функціонувати без перерви, цілодобово.