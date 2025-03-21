"Ракети зберігали просто неба": у Defence Express сказали, чим унікальна атака на "Енгельс"

Україна атакувала російський аеродром стратегічної авіації "Енгель-2", де стоять бомбардувальники й ракети. Після прильоту спалахнула сильна пожежа, яка призвела евакуації жителів.

Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що шибки вибило в радіусі декількох кілометрів. Наразі всі очікують супутникових знімків, які мають продемонструвати, де саме відбувся такий потужний вибух.

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Чому летовище в "Енгельсі" таке важливе

Варто розуміти, що мовиться про склад з боєприпасами. До того ж їх є 2 – один трохи ближче до дачного кооперативу, а другий з боку, де зберігають та обслуговують крилаті ракети. Також на одному зі складів можуть бути інші види боєприпасів, наприклад, авіаційні бомби.

Причому крилаті ракети росіяни зберігають дійсно просто неба. Видно транспортні контейнери, де вони зберігаються, там можуть бути ракети,

– зауважив Олег Катков.

Втім наразі невідомо, чи зберігає Росія свої крилаті ракети типу Х-555, Х-101 у спорядженому та озброєному стані, тому що вони можуть бути заправлені з бойовою частиною, незаправлені і без бойової частини, з бойовою частиною, але не заправлені. Окрім росіян, ніхто не знає, як саме вони їх зберігають.

Як вдалося атакувати "Енгельс"

Аеродром є базою стратегічної авіації Росії, де базуються 2 далекі бомбардувальних полки з літаками Ту-95. Ця база належить до так званої системи ядерного стримування. Якщо там справді зберігали незаправлені ракети, тоді досягти настільки потужної "бавовни" можна, правильно вгадавши час.

Є відео збиття українських дронів, тобто російська ППО все-таки була. Ймовірно, вдалося досягти цілі, тому що тривалий час робилися спроби завдати там удару. Очевидно, що Україна використовує дрони. Можливо, цього разу використали нові, але таких підтверджень немає.

Не треба шукати чогось нового у тому, що і так працює. Можливо, було питання масовості, концентрації удару, правильного прокладання польоту. Можливо, вдалося заскочити, коли одна бригада ППО змінювала іншу,

– підкреслив Олег Катков.

Отже, резулютативність удару не завжди залежить від засобів, а від безлічі інших факторів, які дозволяють знайти ідеальний момент.

Нагадаємо, по "Енгельсу" вдарили дрони СБУ та ССО. Цей аеродром є ключовим, бо там зберігають бомбардувальники, ракети, КАБи та ФАБи. Під час відбиття атаки російська ППО діяла неефективно та влучала по цивільних об'єктах.