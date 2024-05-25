Два КАБи та пожежа на 15 тисяч квадратних метрів: перші деталі удару по "Епіцентру" в Харкові

Вдень росіяни скинули бомби на ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Місцева влада повідомляє про жертви та поранених.

Близько 16:06 у Харкові пролунав вибух. За кілька хвилин голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання по цивільній торгівельній інфраструктурі. Як виявилося, окупанти цілеспрямовано вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".

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Скинули бомби прямо на ТЦ

За словами чиновника, росіяни влучили двома керованими авіабомбами в торгівельний центр. Внаслідок прильоту виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Попередньо, двоє людей загинули. Ще 24 травмованих.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, велика кількість людей наразі вважаються зниклими безвісти. Він уточнив, що удар завдавався прямо по ТЦ, де було багато людей. Йдеться про щонайменше 200 осіб. Міський голова каже, що 15 співробітників гіпермаркету не виходять на зв'язок.

Подружжя фотографів Влада та Костянтин Ліберови опублікували моторошне відео з місця прильоту КАБів.

Пожежа в "Епіцентрі": відео Ліберови

Тим часом російські ЗМІ теж публікують кадри з місця влучання бомб. Вони не приховують, що ціллю атаки був саме "Епіцентр", і цинічно брешуть, що там нібито була розміщена військова техніка.

Президент Зеленський відреагував на жорстоку атаку окупантів. Глава держави наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. "Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", – наголосив український лідер.