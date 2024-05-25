Моторошні кадри пожежі в гіпермаркеті у Харкові: Росія атакувала місто КАБами

Росіяни скинули на Харків керовані авіабомби. Ворог влучив прямо по будівельному гіпермаркету "Епіцентр", де перебувало кілька сотень людей.

Внаслідок атаки на Харків є загиблі та кілька десятків травмованих. З'явилися страхітливі фото з місця прильотів.

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Цинічний удар серед білого дня

В ОВА опублікували кадри з "Епіцентру", по якому сьогодні вдень окупанти скинули дві керовані авіабомби.

Атака на гіпермаркет у Харкові / Фото ОВА

Наразі триває гасіння пожежі в "Епіцентрі". За повідомленням ДСНС, Горять понад 10 тисяч квадратних метрів.

Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Водночас постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів.

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