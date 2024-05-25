Я вивів двох людей, – працівник "Епіцентру" розповів про перші хвилини після удару росіян

Вдень 25 травня росіяни поцілили КАБом у будівлю "Епіцентру" в Харкові. На місці виникла пожежа 15 000 квадратних метрів. Точна кількість жертв і поранених поки невідома.

Кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко вдалося поспілкуватися з працівником гіпермаркету. Він розповів, що відбувалося в момент удару.

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Перші хвилини після обстрілу росіян

Електрик Ігор Калашник розповів, що йому вдалося вибратися, бо частина гіпермаркету, у якій він перебував на той момент, поки не горіла. Однак спрацювали датчики пожежної небезпеки та всі двері автоматично відчинилися. Через них чоловік і вибрався.

Я мав обходи і в той час зайшов у світлову. Воно якраз "бахнуло", а довкола ж тільки стіни. Мене трішки привалило. Але я почав швидко знімати напругу. Збоку у нас був автоматичний генератор, а там же солярка. Я його вимкнув, що нічого не… Потім я двох людей вивів,

– поділився Ігор Калашник, електрик.

На місце удару оперативно з'їхалися надзвичайні служби. Один з чоловіків, що також був у магазині, повідомив пожежникам, що у правій частині будівлі бачив жінку з дитиною. Зокрема туди ж рятувальники й рушили.

Наслідки удару по "Епіцентру" / Фото: 24 Канал

"Рятувальники молодці. Поки нічого ще не почало обвалюватися, вони туди побігли. (...) Здається, посередині, де був ламінат, влучило. Бо перший час у районі щитової в мене навіть було світло, не було полум'я. Але все це доля хвилини. Ми хотіли ще побігти до працівників, але вже всередину зайти не змогли", – зазначив пан Ігор.

Також вдалося вийти самотужки охоронцю складу. Його забрала швидка. Про долю інших працівників Ігор Калашник не знає – чи вдалося врятуватися його колегам поки невідомо.

У нас зенітні вікна – їх повітрям вириває. Одразу спрацювала "пожежка", почала заливатися вода – скільки було у пожежному резервуарі. Це хоч щось дало,

– додав працівник "Епіцентру".

Додамо, що за словами речника міської прокуратури, в ТЦ загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині. Тому згодом виник сильний їдкий дим. На жаль, кількість загиблих та постраждалих через це може збільшитися.

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