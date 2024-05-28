Знайшли по ДНК: у Харкові ідентифікували тіло працівниці "Епіцентру", яка загинула під час атаки
Джерело:Сергій Болвінов
У Харкові триває ідентифікація жертв російського удару по гіпермаркету 25 травня. Вночі вдалося впізнати жінку, яка була працівницею "Епіцентру".
Начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов повідомив, що загиблу вдалося ідентифікувати завдяки ДНК-експертизі, зразки для якої надала її донька.
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За ДНК впізнали тіло працівниці "Епіцентру"
Вночі 28 травня експерти ідентифікували працівницю "Епіцентру", яка загинула під час атаки Росії по гіпермаркету 25 травня. Керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що знайшли її напередодні вранці 27 травня.
За його словами, загиблій було 58 років, яка була в момент удару на роботі. Відомо, що донька жінки приїхала з Києва, щоб розшукати матір та здати матеріали для ДНК-експертизи.
Завдяки її зразкам вже до ранку вдалося ідентифікувати особу загиблої.
Болвінов зазначив, що станом на ранок 28 травня кількість загиблих складає 17 людей. Наразі пошуки тривають.
Експерти ідентифікували ще декількох людей: коротко
- Під час розбору завалів на місці зруйнованого гіпермаркету виявили тіло 17-річного Кирила. Сергій Болвінов повідомляв, що хлопця вдалося впізнати за допомогою ДНК-експертизи, зразки для якої надала його мама.
- Також у Харкові знайшли вбитого окупантами тата 8-річного Михайлика, якому довелося проходити процедуру відбору ДНК після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр". В день атаки мама Михайлика дізналася про обстріл з соцмереж і одразу почала шукати чоловіка в лікарнях, бо він працював в гіпермаркеті і точно був всередині. Його звали Олександр, йому було 38 років. Тіло знайшли вчора ввечері, а вже протягом ночі аналізи підтвердили його особу.