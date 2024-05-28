Знайшли по ДНК: у Харкові ідентифікували тіло працівниці "Епіцентру", яка загинула під час атаки

У Харкові триває ідентифікація жертв російського удару по гіпермаркету 25 травня. Вночі вдалося впізнати жінку, яка була працівницею "Епіцентру".

Начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов повідомив, що загиблу вдалося ідентифікувати завдяки ДНК-експертизі, зразки для якої надала її донька.

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За ДНК впізнали тіло працівниці "Епіцентру"

Вночі 28 травня експерти ідентифікували працівницю "Епіцентру", яка загинула під час атаки Росії по гіпермаркету 25 травня. Керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що знайшли її напередодні вранці 27 травня.

За його словами, загиблій було 58 років, яка була в момент удару на роботі. Відомо, що донька жінки приїхала з Києва, щоб розшукати матір та здати матеріали для ДНК-експертизи.

Завдяки її зразкам вже до ранку вдалося ідентифікувати особу загиблої.

Болвінов зазначив, що станом на ранок 28 травня кількість загиблих складає 17 людей. Наразі пошуки тривають.

Експерти ідентифікували ще декількох людей: коротко