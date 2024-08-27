Правоохоронці показали перші хвилини після російського удару по готелю в Кривому Розі

В ніч на 27 серпня російські війська вдарили по готелю в Кривому Розі. Згодом правоохоронці показали перші хвилини після ракетної атаки, які зафільмували бодікамери поліції.

Вибух у Кривому Розі пролунав за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Правоохоронці одними із перших прибули на місце ворожої атаки, долучились до порятунку людей та розбирання завалів спільно з іншими екстреними службами.

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Росіяни вдарили по готелю в Кривому Розі

В поліції Дніпропетровської області повідомили, що з-під завалів понівеченого готелю правоохоронці дістали жінку, яку передали лікарям.

Наразі до поліції надійшло майже 40 звернень від громадян про пошкодження майна внаслідок російської агресії,

– йдеться в повідомленні.

Наразі всі служби продовжують працювати на місці атаки.

Станом на 14 годину 27 серпня відомо про двох загиблих, невідома кількість людей досі перебуває під завалами.

В поліції показали перші хвилини після російського удару: дивіться відео

До слова, раніше стало відомо, що саме в цьому готелі мали проживати футболісти та тренерський штаб донецького Шахтаря перед матчем з Кривбасом. Поєдинок відбудеться вже за лічені дні – 1 вересня.