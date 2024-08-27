Будинок – руїни: у ДСНС показали жахливі наслідки удару по готелю в Кривому Розі

Вночі 27 серпня Росія завдала удару по готелю у Кривому Розі. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Станом на ранок рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

У ДСНС повідомили актуальну інформацію щодо потерпілих, а також оприлюднили фото та відео жахливих наслідків атаки – будівлю готелю повністю зруйновано.

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Що відомо про постраждалих

Станом на 8 ранку відомо, що внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинуло 2 людини, ще 5 – отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайникам вдалося врятувати 5 людей.



На місці удару триває рятувальна операція / Фото ДСНС



Під завалами усе ще можуть бути люди / Фото ДСНС

Ракета поцілила просто у готель

Росіяни поцілили ракетою по готелю у місті, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю, близько півночі.

За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази та кінологи.



Рятувальники розбирають завали готелю, який зруйнувала російська ракета / Фото ДСНС

Рятувальна операція триває

Зазначають, що психологи надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям. Пошкоджено також 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів.



На місці атаки працюють психологи / Фото ДСНС



Будівлю готелю повністю зруйновано / Фото ДСНС

Важливо! Поряд зі зруйновним цивільним об’єктом розгорнуто мобільний пункт поліції для прийому звернень громадян. Також для звернень громадян та надання консультацій родичам загиблих і безвісно зниклих громадян працюють телефонні лінії (067) 568 90 99 та (067) 638 07 71.

Як можна побачити на кадрах з місця атаки, будівлю готелю повністю зруйновано.

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Як виглядав готель до атаки і після атаки / Фото телеграм-канали

При цьому росіяни уже знайшли виправдання своєму тероризму. Так званий "координатор проросійського опору в Миколаєві" Сергій Лебедєв, наприклад, заявив, що у готелі нібито перебували "іноземні інструктори ЗСУ".

Мовляв, внаслідок атаки нібито "15 англомовних постраждалих були евакуйовані військовими медиками".

Наголосимо, що як видно із поширених відео та фото з місця атаки, рятувальники ДСНС надають допомогу цивільним – серед потерпілих, зокрема, жінки. Росіяни усюди бачать "війська НАТО", при цьому націлюють свої ракети на мирних українців.