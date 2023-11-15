Удар Росії по Грозі: джерела навідників теж були присутні на поминальному обіді, – ЗМІ

Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у селі Гроза, що на Харківщині. В той день окупанти забрали життя в четвертини села.

Правоохоронці поділилися новими подробицями атаки Росії на село Гроза. Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по цивільному об'єкту 5 жовтня близько 13:15.

До теми Були дуже жорстокими: односельці розповіли про братів Мамонів, які навели ракету на Грозу

Що розповіли правоохоронці

Деякі з осіб, які передали навідникам інформацію про поминальну церемонію за військовим у селі Гроза, також були присутні на цьому обіді у кафе-ресторані. Про це повідомило анонімне джерело видання у правоохоронних органах. Ці особи могли передати зрадникам щонайменше частину даних під час звичайних побутових розмов.

Звичайний обмін інформацією між знайомими. Як справи? Що робиш? Куди збираєшся? А що там буде? Деякі з людей, що надали братам Мамонам інформацію про поминальний обід, також були на ньому присутні,

– пояснив співрозмовник.

За даними СБУ, Дмитро та Володимир Мамони навели російську ракету на село Гроза, внаслідок чого 53 людини загинули та ще 6 були поранені. Ці брати перейшли на бік ворога під час тимчасової окупації частини Харківщини. Зрадники здавали російським загарбникам воїнів АТО та розкривали їм позиції українських військових. Наразі правоохоронці ще проводять оперативну роботу щодо тих, від кого брати Мамони отримали інформацію про поминальну церемонію за загиблим воїном ЗСУ.

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Не так давно спостерігачі ООН зафіксували докази причетності Росії до загибелі десятків людей у селі Гроза. Представники організації наголосили, що поряд з місцем атаки не було жодних військових об'єктів.

Раніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомляв, що російські загарбники випустили ракету у бік Грози з Бєлгородської області. Він наголосив, що внаслідок цієї атаки загинули та постраждали виключно цивільні.

Нагадаємо, криміналістам довелося встановлювати 19 загиблих у Грозі за допомогою тесту ДНК. Одну з жертв російської агресії вдалося ідентифікувати по 20 частинам тіла.

, всього у селі Гроза проживало 300 людей. На момент ракетної атаки у населеному пункті перебувало близько 100 осіб.