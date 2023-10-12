Були дуже жорстокими: односельці розповіли про братів Мамонів, які навели ракету на Грозу

Трагедія у Грозі відбулась через коригувальників – братів, родом із цього села. Під час окупації вони одразу почали співпрацювати з росіянами та знущатись з українців.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що односельці перебувають у шоковому стані через інформацію про навідників. У Грозі досі залишаються родичі братів Мамонів.

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Люди у селі Гроза продовжують проживати страшну трагедію. На кладовищі безперестанку відбуваються похорони. За день у селі може відбутись від 5 до 12 поховань.

Сім'я Козир, яка влаштовувала поминальний обід за родичем-військовим, ховає рідних на кладовищі вже другий день. Серед них і 8-річний хлопчик, який став найменшою жертвою російської атаки.

Мамони працювали в поліції

У середу, 11 жовтня, з'явились дані про ймовірних навідників на кафе-магазин – братів Володимира та Дмитра Мамонів, які були родом із села Гроза. СБУ опублікувала листування Мамонів із місцевими мешканцями. На ньому чітко видно, у знайомих вивідують інформацію про місце та час поминального обіду.

Зауважимо, що це не було таємницею, адже військових не було – родичі, знайомі, колеги прийшли провести в останню путь близьку людину.

Розслідувачі Харківського антикорупційного центру структурували інформацію про цю родину. Як з'ясувалось, у ній є ще третій брат – 26-річний Олександр.

Усі троє – колишні правоохоронці та поліцейські. Найстарший Володимир дослужився, коли став співпрацювати з Росією, до начальника відділу карного розшуку Шевченкового. Він організовував блокпости, перевірки, арешти, зокрема колишніх АТОвців.

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Знущались із військових та прислуговували росіянам

У селі Гроза залишаються віддалені родичі братів Мамонів. Вони – шоковані. Для родин це великий біль, адже село невелике і переплетене у своїх родинних та дружніх зв'язках. З вулиці, на якій раніше жили брати, також померло кілька сусідів.

Місцеві розповіли, що під час російської окупації брати Дмитро та Володимир дуже жорстоко поводились. Зокрема, вони одразу погодились на співпрацю з росіянами.

Вони стояли на російському блокпості. Самі росіяни сиділи, як королі, у крісла, а вони бігали по машинах і перевіряли документи. Дівчата з Грози прямо їм казали: "колаборанти",

– розповів Сергій, мешканець села.

Під час звільнення Харківської області брати першими втікали разом з росіянами.

"Кажуть, що вони були жорстокими, знущались і забирали АТОвців, били їх", – пригадала Валентина, мешканка села.

Зауважимо, що пані Валентина втратила близько 20 рідних і кілька десятків знайомих через російську атаку. Учора вона ховала свого сина, доньку та онука. З усієї сім'ї у неї залишився один онук та невістка, яка зараз перебуває у лікарні.

Усі в Грозі вірять, що правосуддя буде за ті злочини, які брати вчинили в окупації. Не лише у Грозі, адже Мамони працювали й в Шевченковому, й навіть у Куп'янську.

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