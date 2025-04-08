Уночі Росія вдарила "Іскандером" по Харківському району: в ОВА розповіли про наслідки

У ніч на 8 квітня Росія знову атакувала Україну – балістична ракета летіла на Харківську область. Постраждало село Високий Харківського району.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова. Влучання сталося близько 23:18 понеділка, 7 квітня.

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Що відомо про наслідки

Росія ударила балістичною ракетою "Іскандер-М" по території бази відпочинку, яка не діє. Синєгубов написав про влучання в 4-поверхову будівлю.

Гостру реакцію на стрес отримали 3 людини.

Нагадаємо, уранці 8 квітня Повітряні сили ЗСУ відзвітували про роботу ППО. Окрім балістики, яку Росія запустила з району Курська, на Україну летіли 46 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 08:00 підтверджено збиття 9 ворожих дронів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.