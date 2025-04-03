У Харкові вдалося встановити особу четвертого загиблого: він вважався зниклим безвісти

Поліція провела ДНК-тести тіл загиблих й ідентифікувала особу четвертого загиблого від обстрілу Харкова. Раніше 45-річний чоловік вважався зниклим безвісти.

Мати загиблого жила у тому ж будинку, але, на щастя, її не було вдома у момент удару, вона припускала, що її син міг не вижити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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Що відомо про наслідки удару по Харкову

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова загинуло 5 людей, 34 особи постраждали, серед них троє неповнолітніх. Поліція задокументувала наслідки воєнного злочину.

З-під завалів рятувальники деблокували чотири понівечені обгорілі тіла. Серед загиблих – дитина. Вранці в лікарні помер 88-річний чоловік, якого у тяжкому стані шпиталізували після обстрілу.

За попередніми даними, під руїнами власного будинку були знайдені тіла родини – батька, матері та їхньої доньки. Щоб ідентифікувати особи загиблих, слідчі поліції відібрали зразки ДНК у їхніх рідних. Особу четвертого загиблого, 45-річного сусіда загиблої родини, також встановили за результатами ДНК-експертизи.

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Раніше повідомлялося, що мешканка будинку, який зруйнували росіяни, не знала, що сталося з її сином, який жив на його першому поверсі. Сама жінка була не вдома, коли стався ворожий удар. Її ж квартира повністю вигоріла.

Серед тих, кого повезли до лікарні, її сина не було, і вона була змушена припускати найстрашніше.

Нагадаємо, ввечері 3 квітня окупанти атакували Харків ударними дронами типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, автомобілі, зайнялися пожежі. Зруйновано під'їзд будинку.