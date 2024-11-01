"Росія знала, куди бити": в Харкові 26 поранених поліцейських, троє у тяжкому стані

Ворог атакував Харків 1 листопада, влучивши по дислокації поліцейських. Понад два десятки правоохоронців зазнали поранень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника слідчих поліції Харківщини Сергія Болвінова. На жаль, під час ракетного удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

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Поліція продовжує працювати, попри все

Сьогодні працюємо на місці загибелі нашого колеги. Андрій Матвієнко – полковник поліції, він був моїм другом. Двадцять шість поранених працівників, троє наших колег у важкому стані – росіяни знали, куди били. Після двох російських ракет тут вирва та руйнування. Збираємо уламки і так само, як завжди, фіксуємо кожен доказ воєнного злочину російської армії,

– написав Болвінов.

За його словами, уцілів формений одяг тих, хто ніс службу в прифронтовому місті. Начальник слідчих побажав швидше одужати власникам цього одягу.

І зазначив: "Ми працюємо далі. І атакований ворогом підрозділ поліції також".

Місце розташування поліцейських після обстрілу / Фото Сергій Болвінов

Речник облпрокуратури Харківщини Дмитро Чубенко повідомив Суспільному, що окупанти, швидше за все, застосували по Харкову балістичну ракету "Іскандер-М". На місці влучання зруйновані два приватні будинки та пошкоджене приміщення держустанови.

Кореспонденти Суспільного вказали, що вибухова хвиля пошкодила сотні вікон у будинках довкола, адже ворог влучив по території щільної житлової забудови.

Постраждалих побільшало

На жаль, о 22:21 стало відомо, що кількість поранених через удар по Харкову зросла. Мовиться про 30 працівників поліції, одного рятувальника та дев'ятьох цивільних. Удень писали про те, що серед цивільних тільки четверо поранених.